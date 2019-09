Mis hakkab juhtuma siis, kui reisirong ning kaubarong sõidavad raudteel ninapidi kokku, kaubarongist jookseb maha ohtlikke kemikaale, reisirongis on kümneid vigastatud inimesi ning lisaks levib lekkinud kemikaalidest tiheda asustusega piirkonna kohale mürgipilv? Tegevusse asuvad üheskoos päästeamet, Põhja päästekeskus, häirekeskus, politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuur, keskkonnaamet, Tallinna linn, Eesti Raudtee, Operail, Elron ja veel mitu ametit.

Päästeõppusel osalevad Tallinna linna esindajad harjutavad linna kriisireguleerimismeeskonna juhtgrupi kokkukutsumist, juhtgrupi liikmete koostööd operatiivteenistuste, riigiasutuste töötajate ning elutähtsa teenuse osutajaga, AS-iga Tallinna Vesi. "Samuti harjutatakse õppuste käigus elanike evakueerimise läbiviimisega seotud tegevused," ütles Tallinna abilinnapea, kriisireguleerimise meeskonna juht Kalle Klandorf.

Eesti Raudtee turvajuhi Marius Kupperi sõnul on ametiasutuste ühisõppus viimase kaheksa aasta suurim harjutus raudteel, kus mängitakse läbi erinevad olukorrad, nagu inimeste päästmine kokkupõrke läbi teinud reisirongist, keemiaõnnetuse likvideerimine õnnetusse sattunud kaubarongist kui ka inimeste evakueerimine piirkonnast. "See on äärmiselt tänuväärne, et nõnda palju osapooli raudteeõnnetuse õppusest osa võtavad. Kindlasti aitab see kaasa raudteeohutuse suurendamisele ning parandab erinevate osapoolte vahelist koostööd," kommenteeris Kupper.

Õppus algab neljapäeval orienteeruvalt kell 10.30.