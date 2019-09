Tallinna Tammsaare pargi renoveerimine jõudis lõpule eelmisel sügisel, kuid kõigest aasta hiljem on pargipingid kulunud ja armetu välimusega, nagu oleksid nad aastakümneid vihma ja lume all lagunenud. Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet tellib tavatult kiire kulumise põhjuste väljaselgitamiseks ekspertiisi.

Möödunud aasta septembris avati uuenenud Tammsaare park, kuhu paigutati ka uued valged pingid. Renoveerimine läks maksma 6,3 miljonit eurot ja töödele kehtib viieaastane garantii.

Praeguseks on pargipinkide värvus luitunud, puidu sisse on tekkinud praod ning mõnedest kohtadest on ka tükke välja murdunud.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütles ERR-ile, et Tammsaare pargi rekonstrueerimise garantiiperioodil jälgitakse rajatisi pidevalt ja kui avastatakse puudused, kõrvaldatakse need operatiivselt.

"Pargipinkide liimpuidust osade deformatsiooni põhjuste väljaselgitamiseks tellib Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ekspertiisi, et selgitada välja arhitektide poolt ettenähtud lahenduse võimalikud puudused, mille alusel langetatakse otsus kahjude hüvitaja osas," lisas Vesiallik.

Ta märkis, et arhitektid, kes rekonstrueerimisprojekti ideekonkursi võitsid, on nüüd valmistanud ka pargipingi, mille tehniline lahendus on teistsugune, ning see on paigutatud Tammsaare parki, et hinnata, kuidas ilmastikutingimused seda mõjutavad.

Tammsaare park rekonstrueeriti Kadarik Tüür Arhitektide projekti "Belle epoque" põhjal.