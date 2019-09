Varsti on Eestis kohal jälle vihmapilved

Kõrgrõhkkonnale vastukaaluks tegutses Põhja-Atlandil madalrõhkkond, mille lohk ulatus üle Suurbritannia Kesk-Euroopasse ja muutis seal päeva sajuseks.

Teine kõrgrõhuala Atlandi lõunaosas hoidis ilma Vahemeremaades päikesepaistelise ja suviselt sooja.

Läänemeremaade kohal on kõrgrõhuala, mis hoiab enamikest paikadest sajupilved eemal, vaid kõrgrõhuala servaaladel Lõuna-Norras ja Lapimaal võib sadada kohati hoovihma.

Ülehomme kõrgrõhuala taganeb aeglaselt itta ja Põhjamerelt liigub madalrõhulohk üle Lõuna-Skandinaavia. Seega tasapisi liiguvad vihmapilved ka meile lähemale ja jõuavad laupäevaks kohale.

Öösel on vähene ja vahelduva pilvisus vaid Põhja-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu ja puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on miinus kahest kuue soojakraadini.

Neljapäeval tuleb muutliku pilvisusega, aga sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on ühest külmakraadist viie soojakraadini, rannikul on soojakraade kohati kuni 10.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhja-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 11.-13 kraadi.

Nädalalõpp paistab tulevat pigem sajune, eriti just laupäev, mil sadu liigub saartelt üle mandri. Esmaspäeval pilvisus säilib ning hoovihma võimalus on endiselt suur. Päeval on valdavalt 11 - 13 kraadi sooja.