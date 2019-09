Janek Luts: liider peab veel rohkem pingutama

novembrist asub Vikerraadio uue peatoimetajana ametisse Janek Luts. Viimased kaks aastat peatoimetaja ametit pidanud Ingrid Peek lahkub omal soovil, et keskenduda loomingulisele tööle. Praegu veel õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuhina töötav Janek Luts alustas raadiotööd 1993. aastal Tartu Raadios. Vahepeal oli Kuku Raadio peatoimetaja, Eesti Ekspressi peatoimetaja. Eesti Rahvusringhäälingus on Janek Luts tegelenud arendusjuhina venekeelse telekanali ETV+ ettevalmistamisel, kaastööd on ta teinud ETV-s ja Raadio 2-s. Janek Luts ütleb, et praegu on täpsematest plaanidest keeruline rääkida....