Ilm kisub sajuseks ja tuuliseks, oodata on ka lörtsi

Ühe ööpäeva püsib ilm veel rahulik, siis läheb sajusemaks ja tuulisemaks. Uuel nädalal on oodata lörtsi.

Skandinaaviast kulgeb praegu üle Läänemere Venemaale kuivema õhuga kõrgrõhuvöönd ning selle päikesepaistet sai ka valdav Eesti näha.

Samal ajal liikus Venemaalt kagu suunas madalrõhkkond, mille kitsas lohk Eesti põhja- ja idaosa kohale pilvi ning üksikuid vihmasabinaid pakkus. Tihedam vihmsadu ja puhanguline tuul ümbritses madalrõhuala Euroopa lääneservas. Äikesepilvi arenes enam Balkanil, Vahemere ääres oli ilm valdavalt sajuta ja suvine.



Eeloleval ööpäeval püsib Eesti kohal kõrgrõhuvöönd, kuigi selle raskuspunkt nihkub Baltimaadelt kagu suunas. Samal ajal on meie ilma osaliseks kujundajaks veel Põhja-Venemaalt ulatuv madalrõhkkond, mille lohk Soome lahele ulatub. Seetõttu püsib Eesti põhjaosas väike vihmavõimalus.

Laupäeval eemaldub kõrgrõhuvöönd Venemaale ning Skandinaaviast jõuab Läänemerele aktiivse madalrõhkkonnaga seotud lohk, milles areneb päeval omaette osatsüklon. Esimesed sajupilved jõuavad saartele peale lõunat.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on kolmest külmakraadist kolme soojakraadini, rannikul on sooja 5-10 kraadi.

Hommikul võib Kirde-Eestis veidi vihma sadada, öösel tekkinud udu püsib. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on -2..+5 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Põhjarannikul on pilvisem ja võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, õhtul saartel kagutuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 10-14 kraadi.



Järgnevatel päevadel murrab Atlandi läänevool läbi ning Põhja-Euroopa satub aktiivsete madalrõhkkondade mõjuvälja. Sügisene sajuperiood saab alguse laupäeva pärastlõunal meie saartelt ning kestab mitu päeva.

Teisipäeval kaardub võimsa madalrõhuala tagalast siia juba külmemat õhku ning vihma sekka tuleb ka lörtsi. Nädalavahetusel jõuab Eesti kohale küll soojem õhumass, kuid saju ja tuule tõttu pole seda eriti tunda. Küll on aga tunda teisipäeval külma tulekut, siis võib ka tuul tormiseks tõusta.

Laupäeva öö on veel jahe, õhutemperatuur langeb kohati 0 kraadini, päeval jõuab õhk soojeneda mõnel pool 15 kraadini, pühapäev ja esmaspäev on sarnased: öösel sooja 6-13, päeval 11-15 kraadi, neile järgneb kiiresti jahenev teisipäev.

Homne ilm on veel rahulik ning paljudes kohtades järgneb kargele hommikule päikesepaisteline päev