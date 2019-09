Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et vallavalitsus esitas juba kevadel riigieelarve strateegiasse taotluse selleks, et talviseks madalhooajaks lisada parvlaevade sõiduplaani täiendav, kuues väljumine. "Lisaks taotlusele oleme aktiivselt teinud eeltööd nii vedajaga kui pidanud läbirääkimisi peaministriga, kes selgelt mõistis hiidlaste muret ja toetas meid," rääkis Rand.

"Riigikogus riigieelarvet üle andes kinnitas peaminister, et 2020. aasta riigieelarve arvestab selle taotlusega ning on mahtu suurendanud. See omakorda loob tingimused, et aasta ringi kehtiks samasugune põhigraafik. Ühtlasi kaoks sellega vajadus kolmeks talvekuuks, jaanuarist märtsini kogu Hiiumaa ja hiidlaste liikumisi muuta," ütles Rand.

Vallavanema sõnul jätkub nüüd koos vedajaga TS Laevad ning saare ettevõtjate esindajatega detailsem töö kõiki osapooli rahuldava sõidu plaani väljatöötamiseks.