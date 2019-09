ERR Lätis: haldusreformiga alles jääda 36 omavalitsust

Läti praegune koalitsioon on võtnud kindlalt nõuks teise suurema haldusreformi ära teha. Kas nüüd, või juhtub see alles 20 aasta pärast, tõdeb kaitseminister Artis Pabriks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regionaalarengu- ja keskkonnaminister Juris Puce põhjendab muutuste vajadust sellega, et praegusest 119-st omavalitsusest 59 ei vasta seaduse järgi omavalitsuse nõuetele. Nad ei suuda piirkonda arendada ega saa majanduslikult hakkama. Toetusfondi turgutada on koguni 104 omavalitsust.

Vidzeme partei esimees ja Valka linnapea Vents Armands Krauklis ütles, et osa omavalitsusi on erapooletud, näiteks Riia ja Jurmala, sest neid reform ei puuduta. "On neid, kes on poolt - peamiselt suured regionaalsed keskused ehk endised rajoonikeskused, näiteks Valmiera ja Jekabpils. Kuid ka mõned väiksemad, näiteks Ape. Suurem osa väiksemaist omavalitsustest on aga täiesti vastu," ütles Krauklis.

Täpsemalt on suur osa omavalitsusi küll haldusjaotuse sellise muutmise vastu - eelistataks ühinemist suurte tõmbekeskustega, mitte omavahel. Mis sest, et nende esindatus suures volikogus või duumas oleks sel juhul väiksem.

Omavalitsused taotlesid ministri umbusaldamist, kuid valitsus kiitis sellele vastuseks hoopis reformi põhimõtted heaks. Uue korra järgi jääks Lätis alles vaid kaks iseseisvat linna - Riia ja Jurmala, mujal moodustaks suuremad linnad koos maapiirkondadega ühe omavalitsuse.

Minister Puce on "Aktuaalsele kaamerale" mitu korda kinnitanud, et muutusi tehakse eelkõige kohaliku rahva pärast. "Peamine on koondada kokku nii raha kui ka inimesi, et pakkuda elanikele paremaid teenuseid," ütles Puce.

Kuigi Läti regionaalarengu- ja keskkonnaminister on ära teinud suure töö ja sõitnud Lätis läbi peaaegu kõik omavalitsused ja kohtunud seal rahvaga, siis tegelikult on reformi sisu veel suuresti segane. Piiride üle on väideldud, kuid seaduste muutmine, eelarve koostamine, millised ülesanded saavad suuremail omavalitsustel olema - need küsimused on kõik veel läbi väitlemata.

Vents Armands Krauklis sõnas, et tulevikus võivad omavalitsuste ülesanded muutuda, sest koalitsioonileppes lubatakse uut omavalitsuste seadust. "Kuid meist keegi pole seda veel näinud," lausus ta.

Praeguseks on Läti valitsus kiitnud heaks ministeeriumi informatsioonilise teadaande, kuid seimi saadetav lõplik dokument alles tuleb ette valmistada. Ja siis on oodata pikki väitlusi parlamendis. Omavalitsuste arv - 36 - võib küll muutuda, aga mitte reform ise. Kui, muidugi, vikerkaarevalitsus ikka lõplike otsuste tegemiseni võimul vastu peab.