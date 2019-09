Haapsalu paadilaada korraldaja Sass Henno ütles "Aktuaalsele kaamerale", et teab omast käest, kui keeruline on müüa sügisel paati. Seetõttu tuli mõte, et paadiomanikud võiksid tulla kokku ja meelitada huvilisi üheskoos. Lisaks on see tema sõnul hea viis merehooaja lõpetamiseks.

"Jah, tõesti. Eestis ei ole merehooaja lõpetamise üritust. Tehakse küll jahtklubide üritusi, mis on sisesed üritused, kus inimesed panevad end pidulikult riidesse, aga sellist üritust, kus saavad meremehed tulla ja telnjaška selge panna, pelmeene süüa, paate vaadata, juttu ajada, suitsukala maitsta, ei ole. Me oleme teinud natukene ajalugu. Loodame, et sellest saab traditsioon," rääkis Henno.

Kohaletulnute seas olid neid, kes tegid eelluuret. "Merega on suhe hea, mere ääres sündinud-kasvanud. Ise siin kohalik ei ole ja paadilaadale tulingi selle eesmärgiga, et vaadata, mis alused liiguvad. Ise alustan väikelaevakapteni kursuseid oktoobrikuus," rääkis Raimond, kes kavandab paadiostu.

Riina ja Arvo tulid laadale, et tutvustada lapselapsele, kui võimsaid paate Haapsalus näha võib.

"Tulime vaatama paate, kuna Oskari isal on siin paat ja tema oli huvitatud, et kas on mõni kiirem paat kui isal. Siin on just näha kahe mootoriga paate, hakkasime võrdlema," rääkis Riina.

Esimene Haapsalu paadilaat jätkub pühapäeval.