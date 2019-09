Šveits müüb oksjonil maha Aafrika riigi asejuhi 25 luksusautot

"See on erakordne müük," ütles Briti oksjonimaja esindaja Philip Kantor AFP-le. "See on väga vähese läbisõiduga superautode erakollektsioon."

Kahekümne viie auto seas, mis Genfi golfiklubis enampakkumisele pannakse, on seitse Ferrarit, kolm Lamborghinit, viis Bentleyt, üks Maserati ja üks McLaren.

Kõige kallimad on Lamborghini Veneno Raodster, mille väärtuseks hinnatakse 4,8-5,7 miljonit eurot, ja kollane Ferrari hübriid hinnaga 2,4-2,6 miljonit eurot.

Autod konfiskeeris Šveitsi kohus 2016. aastal Ekvatoriaal-Guinea asepresidendi Teodorin Nguema Obiangi finantsrikkumisi käsitlenud kohtuasja arutama hakates.

Kohtualune on 40 aastat Aafrika riiki valitsenud president Teodoro Obiang Nguema poeg ja tõenäoline järeltulija.

Veebruaris teatasid Šveitsi prokurörid, et loobuvad Teodoring Obiang Nguemale esitatud finantsrikkumiste süüdistustest, kuid arestivad kohtusaja raames luksusautod.

Šveitsi karistusseadustiku alusel on prokuröridel valikuvabadus selle kategooria süüdistustest loobuda juhul, kui kaitsealused pakuvad kompensatsiooni "ja taastavad olukorra, mis on seadusega kooskõlas".

Ekvatoriaal-Guinea on nõustunud tasuma Genfile kaasuse kohtukuludena 1,3 miljonit Šveitsi franki.

Ekvatoriaal-Guinea asepresidendina riigikaitse ja julgeoleku eest vastutavat Teodorin Obiangi on saatnud on luksuslikku elustiili nautiva mehe maine.

Lääne-Aafrika väikeriik, kus elab vaid 1,2 miljonit inimest, on üks mandri suuremaid naftatootjaid, kuid vabaühenduste hinnangul on Ekvatoriaal-Guinea üks maailma korrumpeerunumaid riike.