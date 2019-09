Riik kavatseb leevendada elektritootjatele seatavaid tingimusi

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul piiravad elektrituruseaduse 31 950 euro suurune osa- või aktsiakapitali ja tegevusloa nõue põhjendamatult ettevõtlusvabadust, mistõttu tuleks need piirangud kaotada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium märkis õiguskantslerile saadetud vastuses, et märgukirjale tuginedes nõustuvad nad tegevusloa nõudeid uuesti leevendama.

Ministeeriumi tööplaanis on ka selleks sobiv eelnõu ehk uue elektrituru direktiivi Eesti õigusesse üle võtmise seaduseelnõu. Ministeerium plaanib direktiivi ülevõtmisega veelgi leevendada elektrienergia tootjate tegevusele seatavaid kriteeriume ning see peab olema üle võetud järgmise aasta lõpuks.

Samas on ministeeriumi hinnangul elektrienergia tootjale seatud tingimused olnud põhjendatud. Nõudeid on ka varem leevendatud, et nii ettevõtjate kui ka konkurentsiameti halduskoormust vähendada. Nõuded lähtuvad seisukohast, et tootja vastutaks varustuskindluse eest ning tagaks elutähtsa teenuse osutamise.