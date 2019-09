Tartu ülikooli hinnangul võiks ülikoolid saada lisaraha, kehtestades tudengitele aastas 1000 euro suuruse õppemaksu. Poliitikud leiavad, et kõrgharidus peab olema kättesaadav ka väiksema sissetulekuga inimestele. Poliitikute sõnul on kõrghariduses teisigi probleeme, mida lahendada.

Riigikogu kultuurikomisjoni kuuluv sotsiaaldemokraat Katri Raik nimetas Tartu ülikooli ettepanekut ohtlikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei saa täpselt aru, kas tegemist on ettepanekuga diskussiooniks või on tegemist šantaažiga, et pressime riigi käest välja," kommenteeris Raik.

Tema sõnul on see ohtlik, kuna ühiskonnas on kokku lepitud, et Eestile sobib tasuta kõrgharidus, mille eest vastutab riik. Kui kehtestatakse õppemaks, on riigil tema sõnul edaspidi väga lihtne soovitada ülikoolidel õppemaksu tõsta.

"Kõrgharidusel on kaks väga olulist mõõdet - üks on kvaliteet ja teine on võrdne juurdepääs. Võrdne juurdepääs selles mõttes, et ka kõige vaesematest peredest lastel peab olema võimalus juurdepääsuks väga heale haridusele," lisas Raik.

"Siis tuleks kehtestada täiendavad kompensatsioonimehhanismid sinna. See tähendab, et õppelaenude süsteemi tuleks parandada - õppelaenu tõsta, kindlasti õppelaenu intressi alandada. Lisaks kehtestada stipendiumide süsteem nendel erialadel, mida riik kindlasti vajab," kommenteeris kultuurikomisjoni kuuluv EKRE liige Jaak Valge.

Valge ütles, et lisaks juurdepääsule ja kvaliteedile peaks kõrgharidus tagama nende spetsialistide ettevalmistuse, keda Eesti vajab.

"Võib-olla illustreerib seda üks OECD uurimus, millest tuleneb, et Eestis on siis gümnaasiumiharidusega ja kõrgharidusega töötajate palgavahe ainult 24 protsenti. Kusjuures Leedus oli see 71 protsenti ja Lätis 44 protsenti," selgitas ta.

Valge sõnul on Eesti OECD riikide seas väikese palgavahega üks viimastest, mis näitab tema hinnangul, et kõrghariduse mainekus ja kvaliteet ei ole piisav ning lõpetajad pole leidnud erialalist kõrgelt tasustatud tööd.

Valge hinnangul võiks õppemaksu pluss olla see, et tudengid mõtlevad rohkem, mida nad õppima lähevad.

Lisaks peaksid ülikoolid Valge sõnul maksumaksja raha efektiivselt kasutama.

Katri Raigi sõnul saab haridusminister panna ülikoolidele kohustusi, näiteks teatud erialade õpetamise dubleerimise vähendamiseks.