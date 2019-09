Kogu algav nädal on vihmane

Uus nädal on sajune, päeviti ulatuvad soojakraadid aga jätkuvalt 10 kraadi ümbrusse ja ülegi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab mitmel pool vihma ja kohati on udu. Puhub enamasti lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja saame 8 kuni 12 kraadi.

Ka päeval on võrdlemisi tüüpiline sügisene ilm, sest on pilvine ja paljudes kohtades sajab vihma. Ennelõunal puhub valdavalt lõunakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Terve järgmine nädal on üsna vihmane, sest kui üks vihmapilvede laine möödub, siis on kohe teine tal kannul. Ka temperatuur on sügisele iseloomulik, öösiti keskmiselt 4 kuni 8 ja päeval 8 kuni 11 kraadi.