Tartu raha kulub iganenud tänavavalgustusele

Praegu kulub Tartu linnal valgustuse peale aastas umbes 800 000 eurot, kuid kui täielikult üle minna leedvalgustitele, väheneks energiakulu 50–70 protsenti. Seejuures on enam kui kaks kolmandikku tänavavalgustitest naatriumvalgustid, kuigi need tänapäeva valgustusnõuetele ei vasta. Naatriumvalgustites kasutatakse naatriumiga töötavat lampi, mis pole tänapäeva mõistes energiasäästlik ning nende eluiga on lühem kui leedpirnidel.

Valgusreostust ehk mingi koha ülevalgustatust tekitavad naatriumvalgustite kollaseks pleekinud klaasid ning see, et nende valgus pole suunatud ühte kohta. "Vanemate valgustite valgusviht valgustab kortermajade akendesse ehk osa valgusest läheb raisku," ütles Tartu linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse peaspetsialist Andrus Reinmann.

Lisaks hõõruvad oksad tuule tõttu naatriumvalgustite vahel jooksvaid juhtmeid, mispärast kulub juhtmete sisemust kaitsev kiht. "Kui see on faasijuhe, siis puu kaudu tekib vooluring maa sisse ja seetõttu on võimalik ka süttimine," rääkis Reinmann.

Naatriumvalgustite korpuste vahel on väikesed praod, kust kaudu pääsevad ka linnud pesi ehitama ning see on ohtlik juhtmestikule. Samas ei näe Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi leedvalgustitele üleminekus lindudele probleemi. "See pole linnalinnule tragöödia, sest nemad saavad ka mujal öö veedetud ja linnas on linnule tingimused suhteliselt soodsad," ütles ta.

Lisaks peab naatriumvalgustite lambipirne pidevalt vahetama, sest nende eluiga on orienteeruvalt kolm kuni viis aastat. Leedvalgustitel pirne vahetama ei pea ning nende eluiga on kuni 25 aastat. Tartu linnas on kokku pea 14 000 valgustit, millest umbes 4000 on leedvalgustid.

Cityntel juhatuse liige Alar Võrk on viimaste aastate jooksul Tartusse leedvalgusteid paigaldanud. Tema sõnul saab leedvalgusteid suunata ühte kohta ning vajadusel ka valguse tugevust reguleerida, et ei tekiks liigset valgust.

Reinmanni sõnul on aga uued süsteemid kallid ning nende ostmine keeruline. Ta ütles, et eesmärk on kogu linn valgustada leedvalgustitega, kuid raske öelda millal ja kui palju see maksta võib. Järgmisena paigaldatakse Tartus uued leedvalgustid Annelinna, mille jaoks sai linn toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). 2021. aastaks on plaan panna Annelinna 875 leedvalgustit, mis maksavad kokku veidi üle kahe miljoni euro. Sellest 600 000 eurot maksab Tartu linn ning ülejäänu KIK.