Põlevkiviõli tootjad näevad tehases võimalust pehmendada üleminekut fossiilkütuselt teistele energiaallikatele. Seepärast otsitakse riigilt poliitilist ja rahalist tuge.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tehase ehitamise rahastamiseks on vaja otsida ka muid rahastamisallikaid.

"Rafineerimistehase otsus oli selline, et rahandusministeerium ja majandus- ning kommunikatsiooniministeerium peavad uurima võimalusi muudeks rahastamisallikateks, mitte ainult kvootide osas, vaid ka osalemisest või ka allutatud laenust," rääkis Aas.

Ministri sõnul on praegu veel lahtisi otsi, kuid mingid rahalised vahendid peaks valitsus tehase rajamiseks siiski andma.

"Ma arvan küll, et suuresti me oleme selles suunas liikumas. Tõsi, äriplaan on ka selline, et täiendavaid vahendeid on vaja juhul kui äriplaan sajaprotsendiliselt ei realiseeru. Siin tegelikult on veel neid kaalumise kohti, et kas üldse," ütles Aas.

Praegu kasutatakse Eesti põlevkiviõli peamiselt laevakütuse segukomponendina. Selle õli väävlisisaldus on aga kõrge ja see raskendab müüki. Kui rafineerimistehases õli puhastada, siis saaks seda müüa eraldi lõpptootena.