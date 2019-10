Rünnak toimus kaubanduskeskuses asuvates Savo kutsekooli ruumides, teatas Ida-Soome politsei Twitteris. Rünnak toimus 12:30 ajal.

Politsei on rünnakus kahtlustatavana võtnud ühe inimese kinni. Kella 15:30 ajal kinnitas politsei, et kahtlustatav on meessoost Soome kodanik. Samuti kinnitas politsei, et ründaja kasutas külmrelva ning tal oli kaasas ka tulirelv.

Politsei kinnitas ka, et kuulujutud ringiliikuvast relvastatud isikust ei vasta tõele.

Kutsekooli ruumides sai vigastada kümme inimest, neist kaks raskelt. Üks inimene sai surma. Üks vigastatutest on kinnitamata andmetel kutsekooli õpetaja.

Yle teatel anti Kuopio ülikooli haiglas suurõnnetuse häire, mis hiljem tühistati. Ülikooli haigla esindaja ei soostunud enne politsei teisipäevaõhtust pressikonverentsi kommenteerima, kui rasked on vigastused.

Iltalehtiga rääkinud pealtnägijate sõnul kasutas ründaja mõõka. Ajalehega rääkinud pealtnägija sõnul oli ründaja täiskasvanust kutsekooli õpilane. Rünnakupaigas viibinud õpilane rääkis, et ründaja tuli klassiruumi suure kotiga, kust ta võttis välja mõõga, millega lõi õpetajat.

Ka ajalehe Savon Sanomat andmetel kasutas ründaja mõõka. Politsei tulistas ajalehe teatel kaks korda, kui mõõgaga ründaja politseinike poole liikus. Sama info on ka ajalehel Keskisuomalainen.

Savon Sanomate andmetel vigastas mõõgaga ründaja inimesi pärast tungimist ühte klassiruumi. Suurem osa klassiruumis olnud õpilastest pääses siiski põgenema.

Soome peaminister Antti Rinne nimetas Twitteri postituses rünnakut šokeerivaks ning mõistis selle täielikult hukka. Rinne on enda sõnul rääkinud politseiülemaga ning kogu valitsus pidi toimuvat tähelepanelikult jälgima. Oma kaastundeavalduse on edastanud ka Soome president.

Politsei on lubanud täpsemat infot anda kell 17:00 algaval pressikonverentsil, mida saab otse vaadata Yle kodulehel. Pressikonverentsi on täna lubanud korraldada ka Kuopio ülikooli haigla.

Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalitteluni kaikille omaisille. — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) October 1, 2019