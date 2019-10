Kuopios Hermani kaubanduskeskuses leidis aset mõõgarünnak, milles sai surma üks ja viga kümme inimest. Vigastatute seas on ka politsei poolt kinni peetud ründaja ning üks politseinik. Politsei oli ründaja peatamiseks sunnitud kasutama tulirelva.

Rünnak toimus kaubanduskeskuses asuvates Savo ametikooli ruumides.

Politsei sai rünnakust teate kell 12.29 ning tabas kahtlustatava juba 12.37. Kahtlustatav sai kinnipidamisel raskelt vigastada, vahendas Soome ringhääling Yle.

Kahtlustatav on aastal 1994 sündinud meessoost sünnijärgne Soome kodanik. Politsei kinnitusel kasutas ründaja saablitaolist mõõka ning tal oli kaasas ka tulirelv. Ründajat kahtlustatakse mõrvakatses ning teistes vägivallakuritegudes.

"Mitu ohvrit on saanud jäsemevigastusi, ilmselt püüdes end löökide eest kaitsta. Muu hulgas on neil vigastusi kätel," ütles Ida-Soome politseiprefektuuri vanemuurija Mikko Lyytikäinen pärast pressikonverentsi Ylele antud intervjuus.

Vigastatute hulgas on nii ametikooli õpilasi kui ka koolitöötajaid. Rünnakus surmasaanu kohta nõustus politsei ütlema vaid seda, et ta on naissoost.

Ründaja motiiv ei ole esialgu teada.

Samal ajal kui politseile teatati rünnakust kaubanduskeskuses, sai päästeamet teate ka tulekahjust samas hoones teisel korrusel. Politsei sõnul oli tegemist süütamisega. Kahtlustatava kodust leiti rünnaku järel korraldatud läbiotsimise käigus süütepudeleid.

Kahtlusalusel ei ole kuritegelikku tausta ja politsei ütles, et ei ole tema tausta selgitamiseks veel kaitsepolitsei poole pöördunud. Samuti pole veel teada, kas kahtlusalune oli teo hetkel mingi narkootilise aine mõju all. Selle selgitab vereproov.

Politsei viis läbiotsimiselt kaasa infotehnoloogiaseadmeid, mida hakatakse nüüd uurima.

Uurimise juhtimise on võtnud üle Soome keskkriminaalpolitsei.

Kaljulaid avaldas kaastunnet

Oma kaastunde edastas ka Eesti president Kersti Kaljulaid. "Jälgin murelikult uudiseid Soomest. Südamlik kaastunne kõigile rünnakus vigastatutele ja hukkunu omastele. Soovin kõigile vigastatutele kiiret paranemist," kirjutas Kaljulaid Twitteris.

Seuraan huolestuneena uutisia Suomesta. Sydämellinen myötätunto kaikille #Kuopio hyökkäyksessä loukkaantuneille ja menehtyneiden omaisille. Toivon kaikille loukkaantuneille nopeaa parantumista. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) October 1, 2019

Soome peaminister Antti Rinne nimetas Twitteri postituses rünnakut šokeerivaks ning mõistis selle täielikult hukka. Rinne on enda sõnul rääkinud politseiülemaga ning kogu valitsus pidi toimuvat tähelepanelikult jälgima. Oma kaastundeavalduse on edastanud ka Soome president.