Tallinna ümbrus saab lähiaastatel juurde sadu hooldekodu kohti

Tabasalu uues hooldekodus on 200 kohta ja iga päev tuleb järelepärimisi - tänaseks juba üle 300. Isegi avamispäeval tuli üks mees otsima kohta oma emale. Hoolimata sellest, et keskmine kuumaks on 1000 euro juures.



Meil iga päev tuleb sooviavaldusi. Me praegu ise võtame kolm kuni viis inimest vastu, et meil oleks jõudlust, et meie personal harjuks uute elanikega," ütles Tabasalu Pihlakodu juhataja Kadri-Ann Tivas.

Praegu on Pihlakodus 20 elanikku, novembri lõpuks võetakse 100 inimest, teine sada jaanuaris-veebruaris.

Tivase sõnul on on suur huvi välismaale läinud noorte seas. "Nende vanemad on praegusel hetkel selles eas, et vajavad Eestis abi ja väga palju kõnesid ja e-kirju tuleb just teistest riikidest," sõnas Tivas.



Uuest aastast peab hooldusasutustes olema kindel protsent kvalifitseeritud hooldajaid. Väikeste hoolekodude juhid kardavad kaotada vanemaealist personali, kes täiendõppele ei kipu. Pihlakodus on kolmandik töötajatest hooldaja kutsega.

"Kõik inimesed, kes meile tööle tulid, läbisid põhjaliku koolitusprogrammi - me tegime kahenädalase koolitusprogrammi. Aga sellest on loomulikult vähe, et riigi seatud kvalifikatsiooninõudeid täita. Ma ise näen seda, et see võib tekitada probleeme just väiksemates hooldekodudes," lausus Tivas.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli kursuse lõpetanud hooldaja Ülle Alberg-Kask ütleb, et sellega tuleb toime. Kuigi kerge see pole.



"Minagi tegin seda koolis käimist töö kõrvalt. Ja täiesti võimalik," ütles Alberg-Kask.

Ta lisas, et kursused kestsid kaks aastat ja kohal käis ta korra nädalas.

Saue vald peab läbirääkimisi investoriga, kes rajaks Hüüru külla 100-kohalise hooldekodu, kus pakutakse ka päevahoiu teenust. Osales kaks pakkujat. Elanikke võiks vastu võtma hakata kolme aasta pärast.

Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et mõlemas pakkumises oli orienteeruvaks tähtajaks kolm aastat kuni hoone võimaliku avamiseni. "Ehitamine võiks alata alates aastast, kui käesolevast momendist arvestada."