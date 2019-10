Üle Eesti ehiti 82 helkuripuud

Valget aega on iga päevaga aina vähem ja seetõttu peavad jalakäijad ka ise hea seisma selle eest, et autojuhid neid paremini märkaks. Üle Eesti ehiti teisipäeval 82 helkuripuud, millelt leiavad helkuri kõik need, kellel seda veel pole.

Lääneranna noortekeskuse kutsel tulid Lihulas helkuripuud ehtima kohaliku lasteaia mudilased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui lastel on sageli helkur olemas, siis täiskasvanud sellest reeglist alati ise kinni ei pea. Teisipäevase ettevõtmisega loodetigi, et sõnum helkuri tähtsusest jõuab mudilaste kaudu ka nendeni.

"See on meeldetuletus meile endile, lapsevanematele, lastele, noortele, kõigile, et taas on käes see aeg, kui on vaja hakata kandma helkurit," rääkis noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets.

Läänemaal Panga külas riputati helkurid bussipeatuse lähedal olevale hekile.

Paelaga helkurit on soovitav kanda nii, et see ripuks maapinnast 50-80 sentimeetri kõrgusel ja jääks kandja sõiduteepoolsele küljele. Helkur on kohustuslik nii halva nähtavuse korral kui ka pimeda ajal.