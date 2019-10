Johnsoni sõnul pole kahtlust, et ainus alternatiiv Brexiti ettepanekutele, mille ta kolmapäeval Brüsselile esitab, on leppeta lahkumine, vahendas BBC.

Johnson ütles Konservatiivse Partei konverentsil Manchesteris, et Brüsselile esitatav plaan on Suurbritannia poolne kompromiss, kuid ta loodab, et Euroopa Liit mõistab seda ning on samuti valmis kompromissideks.

Peaminister tunnistas, et leppeta Brexit pole see lahendus, mida valitsus soovib, kuid selleks ollakse siiski valmis.

Johnson esitab uued ettepanekud Brexiti leppeks

Suurbritannia peaminister esitab kolmapäeval uued ettepanekud Brexiti leppeks ning see on lõplik pakkumine, teatas valitsusjuhi ametkond.

Johnson avalikustab oma pakkumise täpsemad üksikasjad Manchesteris aset leidval konservatiivide parteikonverentsil.

"Kui Brüssel ei seo ennast homme tehtava pakkumisega, siis see valitsus ei pea enam läbirääkimisi enne Euroopa Liidust lahkumist," seisab peaministri ametkonna teadaandes.

Briti meediasse jõudnud versioonid Johnsoni eeldatavast ettepanekust räägivad, et ta tahab viia kaupade kontrolli Iiri piirilt eemale, toiduained ja põllumajandustooted peaksid aga liikuma otse üle piiri.

Plaani eesmärk on vältida tegeliku piiri teket Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahele, kui Suurbritannia koos Põhja-Iirimaaga 31. oktoobril Euroopa Liidust lahkub.

EL lubab Johnsoni ettepanekuid põhjalikult uurida

Euroopa Liit uurib Johnsoni Brexiti-ettepanekuid põhjalikult, enne kui otsustab, kas neid tasub võtta lahkumiskõneluste aluseks, kinnitas Euroopa Komisjon kolmapäeval avalduses.

"Kui oleme Ühendkuningriigilt teksti saanud, uurime seda objektiivselt ja hästi teada kriteeriumide alusel," teatas komisjon. Ametkond pidas silmas Iirimaale füüsilise piiri teket, koostööd Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel ning EL-i piiriülese kaubanduse reegleid.

Juncker vestleb kolmapäeval Johnsoniga telefonitsi

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker vestleb Johnsoniga kolmapäeval telefonitsi pärast seda, kui Briti peaminister on avalikustanud oma uued ettepanekud.

Junckeri pressiesindaja sõnul ei ole Brüssel veel näinud Johnsoni ettepanekute õiguslikku teksti.

Igasugune kokkulepe peab "täitma kõiki kaitsemeetme eesmärke", ütles pressiesindaja Iiri kaitsemeetmele viidates, mille eemaldamist lahkumisleppest Briti valitsus nõuab.