Teisipäeval Soomes Kuopios kutsekooli ruumides toimunud mõõgarünnaku tagajärjel vigastada saanud kümnest inimesest on nüüdseks koju lubatud neli, kuus on endiselt haiglas. Kahe raskelt vigastatu seisund on stabiilne ning nende elu ohus pole.

Politsei on nüüdseks kinnitanud, et mõõgaga ründaja on 1994. aastal sündinud soomlane Joel Otto Aukusti Marin, kes on ka ise Savo kutsekooli õpilane, vahendab Soome ringhääling Yle.

Juhtiv uurija Olli Töyrä sõnul leidis rünnak aset ühes klassiruumis. Ründaja võeti kinni klassiruumist väljas, kui politsei oli sunnitud teda kaks korda tulistama. Vigastada sai ka politseinik, kuid tema vigastused polnud rasked.

Klassiruumist leidsid politseinikud rünnakus hukkunud naise laiba.

Haiglasse toimetatud kümnel vigastatul olid peamiselt lõikehaavad, mis olid tekkinud, kui nad proovisid end mõõgaga ründaja eest kaitsta. Lisaks lõikehaavadele oli osal vigastatutel ka luumurde.

Kahtlusalune pole politsei andmetel varem toime pannud vägivallakuritegusid. Olli Töyrä sõnul ei leidnud nad Marini minevikust midagi sellist, mis oleks viidanud taolise rünnaku võimalusele. Politsei hinnangul oli toimunud rünnak seetõttu "eriti ootamatu".

Võimalike motiivide kohta pole Soome politsei veel midagi öelnud. Marini pole veel üle kuulatud, kolmapäevase seisuga oli ta haiglas arstide hoole all, sest politsei pidi tema kinnipidamiseks kasutama tulirelva. Marin kuulatakse üle nii pea, kui arstid annavad selleks loa.

Praeguse teadmise järgi tegutses Marin üksinda ning tegemist pole organiseeritud kuritegevusega.

Ründaja kasutas relvana mõõka, kinnitas politsei. Lisaks oli Marinil rünnaku ajal kaasas õhupüssi tüüpi relv, mida ta ei kasutanud.

Politsei otsis läbi ka Marini kodu ning leidis sealt süütepudeleid ja teisi süütevahendeid. Samuti viis politsei Marini kodust kaasa infotehnoloogiaseadmed, kuid millised täpselt, politsei ei täpsustanud.

Kaubanduskeskuses süttis rünnaku ajal tulekahju, mis süüdati tahtlikult. Süütamises kahtlustatakse samuti Marini.

Savo kutsekool asub Hermani kaubanduskeskus, mis on paari kilomeetri kaugusel Kuopio keskusest. Rünnaku ajal oli kutsekooli ruumides umbes 300 õpilast ja 30 kooli töötajat. Suur osa õpilastest olid 16- kuni 19-aastased noored.

Teisipäeval toimunud rünnakus sai surma üks ja viga kümme inimest. Politsei sai teate rünnakust kell 12:29, ründaja peeti kinni vaid kaheksa minutit hiljem.

Yle: hukkunu oli ukrainlanna

Yle andmetel on hukkunu Ukrainast pärit noor naine, kes elas Kuopios koos oma abikaasaga ning oli Savo kutsekooli õpilane. Sama info on ka ajalehel Savon Sanomat. Soome keskkriminaalpolitsei pole infot kinnitanud.

Helsingi Sanomat rääkis ründajat tundnud inimestega, kelle sõnul võis rünnak olla alg- ja põhikoolis aset leidnud koolikiusamise tagajärg. Endiste koolikaaslaste sõnul on Marin väheke erakliku olemisega ning tal pole kunagi olnud palju sõpru.

Kiusati Marinit eelkõige tema ülekaalu pärast, rääkisid koolikaaslased ajalehele.

Üks koolikaaslastest märkis, et Marini sugusele inimesele oleks pidanud pakkuma abi. "Ta oli kukkunud tugivõrgustikust läbi," lausus ta.

Samas iseloomustati ajalehele Marinit ka kui tarka ja sõbralikku õpilast.