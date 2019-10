5. okt. Käis [sõjaväeosakonna peakontrolör Martin] Kelder, kes seletas, et Sõjaministeerium kavatsevat esitatud eelarve kava veel suurendada. Tema arvates sellel ei olevat mõtet. Olen teisel seisukohal ja arvan, et kulusid tuleks muidugi üksikult kaaluda, kas põhjendatud, üldiselt aga sõja ajal ei või sõjam. eelarvet vähendada. Käis ka [tsiviilosakonna peakontrolör Aksel] Mei, kes jooksvate asjade ettekandmise järele seletas, et kuuldusi käib, et valitsus tuleb ümberkujundamisele. Selter ja Rei vahetavat omad kohad. Ära minevat ka Kask. Kuulduste allikad – Viktor ja Vold . Pätsid.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Nõukogude Liidu surve ja jõulised ambitsioonid oma positsioone Läänemere ääres tugevdada tähendasid selgelt Eesti riigi ohustamist. Nii pidas Sõjaministeerium vajalikuks suurendada riigikaitse eelarvet ja president Päts otsustas teha riigi juhtimisel muudatusi: vabaneda ebapopulaarsest peaminister Eenpalust ja uue valitsuse moodustamisega laiendada valitsuse sotsiaalset baasi. Juba 4. oktoobril oli peaminister Eenpalu valitsus esitanud tagasiastumispalve. Viktor Päts (sündinud 1903) oli president Pätsi noorem poeg, kes sel ajal töötas vandeadvokaadina ja oli ka Riigivolikogu liige. Voldemar Päts (sündinud 1878) oli president Pätsi noorem vend, kes sel ajal töötas Haridusministeeriumi osakonna juhatajana ning haridusministri abina (tänases mõistes asetäitjana).

