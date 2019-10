Aktivistide plaan nägi ette pritsida kunstverega saja-aasta vanust ministeeriumi hoonet ning nõuda aktsiooniga Suurbritannia valitsuselt topeltmängu lõpetamist, kus valitsuse tasandil esitleb riik end edumeelse kliimamuutuste vastu võitlejana, kuid tegelikult rahastatakse fossiilkütuste uuringute projekte.

Plaan aga võttis ootamatu pöörde, kui aktivistid kaotasid kontrolli vooliku üle ning kokkuvõttes ujutasid hoone esise üle 1800 liitri kunstverega, vahendab BBC.

Londoni politsei esindaja ütles, et kolm meest ja üks naine arreteeriti ning neid kahtlustatakse tahtlikus kahjustuste tekitamises.

Vaata videot kunstvere õnnetusest SIIT või allpool:

Extinction Rebellion climate protesters use a fire engine to spray the Treasury with 1,800 litres of fake blood – but run into trouble controlling the hose



