Reedel on Põhja-Eestis sajune, lõuna pool selgem

Reede öösel on Põhja-Eestis ja saartel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lõuna-Eestis on sajuhood aga üksikud. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, saartel ja rannikul kirdetuul 6 kuni 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vihmahoogudega saartel ja mandri põhjaosas, kaugemal sisemaal on sajuvõimalus väiksem. Põhjakaare tuul on mõõdukas, aga Hiiumaal ja põhjarannikul puhub tugev kirdetuul. Õhutemperatuur on 2 kraadist 7-ni.

Päeval sajab peamiselt Põhja-Eestis ja saartel hooti vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Nädalavahetusel sajab mitmel pool hooti vihma ja öösiti ka lörtsi. Esmaspäeval ja teisipäeval olukord natuke paraneb, aga siiski säilib sajuvõimalus. Läheb ka aina jahedamaks - öösiti on keskmised tihiti alla nulli, päeviti on valdavalt 5 kuni 6 kraadi sooja.