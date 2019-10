Kõige turvalisematel maanteedel juhtub aina rohkem õnnetusi

Just Harjumaa kõige turvalisematel maanteedel on tänavu poole võrra kasvanud kannatanutega liiklusõnnetuste arv. Liikluspolitsei hinnangul võivad õnnetuste üheks põhjuseks olla liiga head teeolud, mis hajutavad autojuhtide tähelepanu.

Kuigi aasta lõpuni on veel mitu kuud aega, on juba praegu Tallinna-Tartu ja Tallinna- Pärnu maanteel kasvanud nende liiklusõnnetuste arv, kus on viga saanud inimesed.

Kui kahel eelmisel aastal toimus Harjumaal Rae vallas 14 ja 15 sellist õnnetust, siis selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul on juhtunud juba 31 avariid. Ka Saue vallas on õnnetuste arv kasvanud poole võrra.

Politseikapten Hannes Kullamäe sõnul on kasvanud liiklusõnnetuste arv Tallinna-Tartu maantee esimesel 25 kilomeetril ja Tallinna-Pärnu maanteel linnapiirist kuni Kernuni ja Ääsmäe-Haapsalu maanteel Harjumaa ulatuses. Tegu peaks olema kõige turvalisemate, neljarajaliste ja 2+1 maanteedega.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve keskuse juht Hannes Kullamäe märkis, et nii suur õnnetuste arvu kasv tuli politseile üllatusena ning et üheks õnnetuste põhjuseks võivad olla head teeolud.

"Tee võib-olla hajutab tähelepanu, tekitab turvatunde, ja sõiduki juhtimise ajal ei keskenduta sajaprotsendiliselt juhtimisele, ollakse hajevil, mõtted on mujal ja nii need asjad juhtuvad," rääkis ta.

Liiklusõnnetustest on sagenenud tagant otsasõit, teelt välja sõitmine ja sõidukite külgkokkupõrge ehk need, mille põhjuseks on ebaõige sõidukiirus või ei ole juht veendunud manöövri ohutuses.

Nii Pärnu kui Tartu maantee õnnetusrohketel lõikudel on piirkiiruseks 110 km/h, kuid Kullamäe sõnul ei tähenda see, et just nii kiiresti peabki seal sõitma.

"Ma arvan, et piirkiirus ei ole (liiga) kõrge, vaid juhid peaksid arvestama oma sõiduoskuste ja sõidukogemustega ja valima sellise sõidukiiruse, et nad saaksid sõiduki juhtimisega hakkama ja suudaksid sõiduki peatada, kui juhtub mingi ekstreemne olukord," lausus Kullamäe.

Liikluskindlustusfondi andmeil on 1. septembri seisuga kõnealusel Tartu maantee lõigul toimunud 91 õnnetust, mullu samal ajal 83.

Pärnu maanteel on tänavu juhtud 42 õnnetust ehk kümme vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Fond arvestab kõiki õnnetusi, sealhulgas plekimõlkimist. Liiklusõnnetuste arv kõigil Eesti põhimaanteedel on kasvanud vaid ühe protsendi võrra.