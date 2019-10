Eesti ja Läti vallavanemad nõuavad piiriüleste teede kordategemist

Statistika näitab, et neid piiriüleseid teid, mis on remonditud, kasutatakse kordades rohkem kui kehvas seisus teid. Sellised on näiteks aastaid tagasi mustkatte saanud Karksi-Nuiast Lilli kaudu Ruhja ja Mazsalacast ehk Väike-Salatsist Kilingi-Nõmmele viiv tee. Just nende teede näitel näevad Eesti ja Läti piiriala omavalitsusjuhid, kui väga need kohalikku elu mõjutavad.

Ruhja kohaliku omavalitsuse juht Guntis Gladkis märkis, et Väike-Salatsi teed on hakatud rohkem kasutama. "See annab uusi võimalusi mitte ainult kohalikele, vaid kõigile Läti ja Eesti elanikele. Nii turismi kui ka kogu majanduse arendamisel," lausus ta.

Abjas kohtunud Mulgi ja Valga valla ning Valka, Ruhja, Väike-Salatsi ja Naukšeni juhid peavad ebaõiglaseks, et Eesti ja Läti ei suuda juba aastaid kahe riigi vahelistele teedele tolmuvaba katet panna. Kuus omavalitsusjuhti allkirjastasid memorandumi, kus leiavad, et kahe riigi maanteeamet peaks regiooni vajadusi arendama ühiselt.

Kummagi maanteeameti esindajad aga ei leidnud aega või tahtmist neljapäevasele kohtumisele kohale tulla.

"Tahame, et tähelepanu ei läheks ainult sellele, nagu meil Eestis hetkel on, et on PPP ja neljarajalised teed, mis on väga olulised ja mis tulebki ära teha, aga me tahaks, et ka mujale jaguks veel täiendavaid vahendeid. Kui pole teed, siis pole ka liiklust," rääkis Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.

Euroopa Liidu piiriülesest programmist praegu teeremondiks raha ei saa.

Riigikogu liikme Peeter Rahneli (Keskerakond) sõnul tuleb 6. novembril kokku Eesti ja Läti valitsuskomisjon ja arutab neid küsimusi.

"Me soovime neid teid. Praegu on üks oluline regionaalpoliitiline lahendus Põhja- Läti ja Lõuna-Eesti jaoks lihtsalt kasutamata. Ja seda ajal, mil soov Eesti ja Läti vahel rohkem liikuda üha kasvab," ütles Rahnel.