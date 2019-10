Põhja-Korea ütles neljapäeval, et katsetas pärast kolmeaastast pausi taas vee alt tulistatavat ballistilist raketti. Samm näib olevat osa püüdlustest suurendada survet Ühendriikidele enne nädalavahetusel jätkuvaid tuumakõnelusi.

Pyongyangi uudisteagentuur KCNA kirjutas, et Pukguksong-3 tüüpi raketi katsetus riigi idarannikul oli edukas ning pani alguse "uuele etapile välisohtude piiramises".

Agentuur ei täpsustanud, kas rakett tulistati allveelaevalt, pargaselt või muult veealuselt platvormilt. Põhja-Korea avaldas pildid raketi õhkutõusust, mille käigus paiskas ta merel õhku eredad leegid ja suitsupilve. Kuid laskeplatvormi näha polnud.

Pentagoni sõnul ei tulistatud lühi- või keskmaaraketti allveelaevalt.

"Pole ühtegi viidet, et see tulistati allveelaevalt. Pigem merepõhiselt platvormilt," ütles staabiülemate ühendkomitee pressiesindaja Pat Ryder. Teiste kaitseametnike sõnul tulistati rakett pargaselt või ujuvplatvormilt.

Michael Elleman mõttekojast IISS ütles, et Põhja-Korea fotodelt on näha "raketti murdmas veepinda pärast väljalaskmist veealusest starditorust ning siis süütamas oma esimese järgu mootorit".

Tema sõnul lasti rakett ilmselt välja "veealuselt pargaselt, mitte allveelaevalt". "Sellele viitab lähedalasuv pealveelaev, mis ilmselt viis pargase turvalisse rannikust eemal asuvasse kohta," lausus ta.

Umbes sama ütles Kim Dong-yub Souli Kaug-Ida uuringute instituudist. Tema arvates tulistati rakett vee alt algavate raketikatsetuste jaoks ehitatud aluselt. Tema sõnul on Pukguksong-3 alles väljaarendamisel ning Põhja-Korea peab seda katsetama enne allveelaevale panemist.

Kimi sõnul on Pukguksong-3 keskmaarakett. Kuigi seadeldis lendas sel korral umbes 450 kilomeetrit, siis tavatrajektooril olnuks lend 1500-2000 kilomeetrit, lisas ta.

Katsetus on tavatu veel kahel põhjusel. Esiteks katsetas Põhja-Korea viimati keskmaaraketti enne USA-ga tuumakõneluste alustamist. Kõneluste ajal katsetas Pyongyang seni vaid lühimaarakette. Teiseks lõppes Põhja-Korea raketi lend Jaapani majandusvööndis. Viimati juhtus see 2017. aasta novembris.

Pukguksong, samuti nimega Polaris, on tahke kütusega rakett. Põhja-Korea katsetas raketti Pukguksong-1 esimest korda veealuselt platvormilt 2016. aastal ning riigi tollane juht Kim Jong-un ütles siis, et tema sõjavägi on saanud "täiusliku tuumalöögivõime". Aasta hiljem katsetas riik Pukguksong-2-e, mis on raketi maapõhine versioon.

Põhja-Korea võime tulistada rakett allveelaevalt on oht USA-le ja tema liitlastele, sest allveelaevadelt tulistatavaid rakette on raske tuvastada reageerimiseks vajaliku ajaga. Võimalusi raketti transportida suurendab ka tahke kütus raketi sees.