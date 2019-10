Sellest rongisõidust on möödunud nüüdseks poolteist aastat ja Tartu linnapildist on eemaldama hakatud ka seda raudteelõiku. Linna plaan on koridori tulevikus kasutada sõidu- ja kergliiklustee loomiseks ning Turu tänava sirgemaks ja ohutumaks ehitamiseks. Jane Saluorg