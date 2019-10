Kesklinna vanem kirjutab, et Vabaduse väljaku serva püstitatud Vabadussõja võidusamba juurde rajati samaaegselt 2009. aastal ka haljastus, mida hooldab riiklikult olulise objektina RKAS.

"Probleem seisneb kõnealuste alade hoolduse kvaliteedis, mis ei vasta kõrgetele nõudmistele, arvestades antud asukohta vanalinna bastionaalvööndis ning ka valitud taimmaterjali silmas pidades. Haljastuse hooldus jääb pidevalt vajaka. Suurema osa hooajast on kahjuks peenrad umbrohtunud. Osaliselt on taimmaterjal ka hävinud ning istutusalas on suured tühimikud, mis samuti rohtuvad. Ebapiisava hoolduse tõttu on praeguseks ajaks haljastus minetanud oma ilu ja ei toeta esinduslikku vabadussammast kuidagi. Samuti heidab see olukord halba varju Kesklinna valitsusele, kui ülejäänud pargi hooldajale," kirjutas Svet.

Kesklinna vanem lisab, et on omalt poolt nõudnud pikka aega ja järjepidevalt alade korrastamist, kuid sellele vaatamata on hooldus olnud mittepiisav.

"Selle tulemusena on tänaseks päevaks istutusalad agressiivselt levivatest püsivatest juurumbrohtudest (naat, põldosi, ohakad) läbikasvanud ning hulk roositaimi ka ajapikku hävinud, mõnes kohas ka kibuvits on võimust võtnud. Kesklinna valitsuse hinnangul tavapäraste hooldusvõtetega (rohimine) seda ala kvaliteetselt ja jätkusuutlikult korda teha võimalik ei ole."

Svet teeb riigihalduse ministrile, kelle haldusalasse RKAS kuulub, ettepaneku kogu ala täielikult renoveerida.

"See tähendab püsivate juurumbrohtude jäädavat eemaldamist ja täiendavaid istutusi või asendamist vastupidavamate sortidega. Alternatiiv on ka välja töötada uus kujunduslahendus, mis on jõukohane hooldada, piisavalt esinduslik antud asukohta ning mille väljatöötamisel Tallinna Kesklinna valitsus abiks saaks olla. Vabadussõja võidusammas ja selle ümbrus vajavad terviklikku ja oskuslikku regulaarset hooldamist," märkis Svet.

