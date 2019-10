Sündmused said alguse hommikul pärast kella seitset, kui saabus teade, et relvajõududele kuuluv transpordilennuk An-12 on kadunud radari ekraanilt. Peagi selgus, et lennuk on kukkunud alla lennujaamast 1,5 kilomeetri kaugusel, vahendas Unian.

Erakorraliste olukordade teenistuse teatel oli lennuki piloot teatanud kella 7.29 ajal, et lennuk alustab hädamaandumist. Maandumisrajast 1,5 kilomeetri kaugusel alla kukkunud lennuk leiti kella 7.46 ajal.

Lennuki pardal oli kokku kaheksa inimest, kellest viis hukkus ja kolm sai vigastada. Vigastatute seisund on raske.

Võimud on alustanud lennuõnnetuse põhjuse uurimist.