Selle diislikütuse külmataluvus on vähemalt -15 kraadi ja järk järgult minnakse üle arktilisele kütusele, teatas ettevõte reedel BNS-ile.

"Suvise diislikütuse külmataluvus on küll kuni -5 kraadi, kuid oktoobri lõpp on ennegi üllatanud sellest krõbedamate temperatuuridega. Tänapäeva diislimootoritega sõiduautod on madala kütusekuluga ning neid tangitakse harvem. Seetõttu on kütusemüüja vaates oluline alustada võimalikult varakult üleminekuga külmakindlamale diislikütusele, et ka vähemsõitvate diiselmooriga autode kütusepaagis olev diislikütus oleks külmade ilmade saabumisel sobilik," ütles ettevõtte hinnastamisjuht Indrek Sassi.



Kuni sügisilmad kestavad, sobib kasutamiseks üleminekuperioodi diislikütus külmataluvusega -15 kraadi. Oktoobri keskpaigast hakkab ettevõte oma jaamu varustama juba -20 kraadise külmataluvusega diislikütusega ning juba novembri esimeses pooles tarnitakse jaamadesse arktilist põhjamaade kliimasse sobivat biokomponendivaba diislikütust külmataluvusega -32 kraadi.

Kuna tänavu peavad kütusemüüjad esmakordselt lisama biokomponendi ka talvisesse diislikütusesse, siis tähendab see nende hinnangul mõnesendist hinnatõusu, mis suureneb aga uuest aastast, kuna siis kasvab biokomponendi nõutav osakaal.

"Rusikareeglina võib öelda, et talvisesse diislikütusesse ühe protsendi teise põlvkonna talvise biokomponendi lisamise kohustus tähendab umbes üks sent liitri kohta hinnalisa - võrreldes olukorraga, kus sellist kohustust ei oleks," ütles Circle K Eesti AS-i mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik ERR-ile. "Ehk siis 2019. aastal on selle mõju umbes kolm senti liitri kohta ja 2020. aastal 10-15 senti liitri kohta talvises diislikütuses," tõdes ta.