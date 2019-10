Agentuur: kohene põlevkivienergeetikast loobumine võib olla riskantne

Rahvusvaheline energiaagentuur märgib Eesti kohta koostatud energiapoliitika ülevaates, et Eesti on juba saavutanud 2020. aastaks seatud kohustuslikud CO 2 emissiooni vähendamise ja taastuvenergia arendamise eesmärgid, küll võib aga Eesti jääda hätta energiatõhususe eesmärgiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raportis märgitakse, et Eesti on agentuuri liikmesmaade hulgas ainulaadses olukorras, sest on tihedalt seotud kodumaise põlevkivi tootmisega.

"See annab Eestile tugeva energiasõltumatuse, kuid teeb samas Eestist agentuuri liikmesriikide seas suurima intensiivsusega CO 2 emiteerija," öeldakse raportis.

Agentuuri juht Fatih Birol ütles "Aktuaalsele kaamerale", et põlevkivienergeetikast tuleks loobuda järk-järgult, arvestades selle mõju majandusele ja energiajulgeolekule.

"Loobuda koheselt ühest kõige olulisemast kodumaisest energiaallikast võib osutuda riskantseks. Seda tuleks teha järk-järgult, leida alternatiive ja liikuda siis edasi," rääkis ta.

Energiajulgeoleku tugevdamiseks soovitab Birol parandada veelgi energiakandjate transpordivõimekust.

"Üks Eesti eeliseid on see, et teil on head ühendused Euroopa elektrisüsteemiga ja ma soovitan Baltikumi ühist gaasiühendust, sest turule on tulemas ohtralt LNG-d USA-st ja Austraaliast. Seepärast on oluline tugevdada energiajulgeolekut,

töötades koos Euroopa partneritega," selgitas Birol.

Energiaagentuuri juht rõhutas, et kliimamuutuste vastu võidelda ei saa energiajulgeolekut ja majandust ohvriks tuues ning Euroopa ei saa pidada seda võitlust üksi.

"Euroopa on kliimamuutuste vastu võitlemise esirinnas. Kuid ärgem unustagem, et kogu Euroopa annab täna vaid üheksa protsenti kogu maailma CO 2 emissioonist. 91 protsenti tuleb kusagilt mujalt. Emissioonil, mis tuleb Shanghaist, Hamburgist, Detroidist või Tallinnast, on ühesugune mõju kõigile. Seepärast ei peaks Euroopa olema ainus, kes selle nimel pingutab," rääkis ta.

Energiaagentuuri juhti peetakse maailma energiapoliitika üheks arvamusliidriks.