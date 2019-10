Nädalavahetus on sombune, langev temperatuur teeb teed libedaks

Laupäeva öösel sajab Põhja-Eestis ja saartel hooti vihma ja lörtsi. Kesk- ja Lõuna-Eestis on sajuhoogude võimalus aga väiksem. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning õhutemperatuur jääb 2 külma- ja 5 soojakraadi piiresse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üsna sarnane on ilm ka hommikul, vihma- ja lörtsihooge on peamiselt saartel ja mandri põhjaosas. Õhutemperatuur on -2 kraadist Lõuna-Eestis kuni +4 kraadini meretuulega rannikul.

Päeval on ilm pilves selgimistega. Põhja-Eestis sajab hooti vihma ja lörtsi, pärastlõunal laieneb sajuala ka Peipsi poole. Tuul puhub jätkuvalt põhjast ning sooja on oodata 3 kuni 8 kraadi.

Pühapäeval sajab juba mitmel pool hooti vihma ja lörtsi. Tuul on aga rahumeelne ja päevasooja keskmiselt 5 kraadi. Edasi sajuhood ehk harvenevad ja õhutemperatuur võib isegi paari kraadi võrra tõusta.