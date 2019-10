"Rahva teenrid" küsisid, kas EKRE-ga seoses võib veel korruptsioonikahtlusi tulla

"See on tüüpiline, et kui tuleb võimule mõni uus poliitiline jõud, siis ikka nendega seotud inimesed tahavad saada hüvesid või kasu. Seda me oleme näinud ka Res Publica puhul ja Reformierakonna, Keskerakonna, Isamaa puhul - kõigi puhul," tõdes Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.

Põhja ringkonnaprokuratuur kaalub EKRE majandustoimkonna endise juhi Oja suhtes menetluse alustamist, kuna väidetavalt küsis ta advolaadibüroolt Kadarik & Tüür raha seoses ERR-i uue maja ehitusega, seostades selle avaliku ja erasektori (PPP) koostöö võimalusega.

Hundimägi sõnul on aga tunnustust vääriv, et arhitektid andsid toimunust teada ja ka see, et EKRE reageeris kiiresti ja Oja sunniti erakonnast lahkuma. Kolmandaks tõi Hundimägi esile ajakirjanduse rolli, mis juhtunu avalikuks tegi. "Kiidusõnad nii arhitektidele, ajakirjanikele kui ka EKRE-le," ütles Hundimägi.

Saatejuht Mirko Ojakivi lisas, et ühe asja tegi EKRE siiski valesti - nad oleks ka ise pidanud politseisse pöörduma, sest siseministri (EKRE esimehe Mart Helme - toim.) erakond teadis sellest nädalaid varem, kui juhtum lõppeval nädalal ERR-i ja Eesti Ekspressi vahendusel avalikkuse ette jõudis.

Ojakivi hinnangul on praegu EKRE poliitikute koordineerida veel kaks suurt potentsiaalselt korruptsiooniohtlikku valdkonda.

"Siseministeeriumil on kavas jaotada sisserände piirarv kaheks - üks osa, mis käiks ministrite esildistel ja teine elavas järjekorras. Seal on väga suur poliiitline risk, et keegi võib luua süsteemi, kus mõni nõunik ostab ministrile hea sõna ja saab siis töötaja riiki," rääkis Ojakivi. "Ja teine plahvatusohtlik koht on seotud maaeluminister Mart Järviku plaaniga, kus riik peaks hakkama kokku ostma põllumaad, et Eestisse naasvatele ehitustöölistele hakata seda maad pakkuma või jagama. See viimane pool pole niivõrd korruptsiooniohtlik, kui see, et kellelt neid maid hakatakse kokku ostma," jätkas ERR-i ajakirjanik.

"Minu soovitus EKRE-le on oma erakonna minevikust selgelt õppida - vaadake, mis omal ajal Rahvaliiduga juhtus, mis juhtus Villu Reiljaniga - kas siis Mart või Martin Helme soovivad samuti nii lõpetada?" küsis Ojakivi. Temaga nõustusid Hundimägi ja teine saatekülaline, Heidit Kaio ajakirjast Eesti Naine.

"Põnev on jälgida, et kas kusagilt tuleb veel mõni kaasus, kus Endel Oja oleks käinud seda konsultatsiooniteenust tegemast, sest vaadates EKRE huvi või agressiivsust PPP projektidega, siis mulle tundub, et kuidagi on Martin Helme ära tinistatud, et tal on liiga suur usk PPP maagiasse," tõdes Ojakivi.

Suure osa saatest hõlmas arutelu valitsuse neljapäevase otsuse üle toetada Euroopa Liidu eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Sellega seoses märkisid ajakirjanikud muuhulgas inimeste isiklike käitumisotsuste olulisust, uusi ärivõimalusi ning tõdesid, et keegi ei oska ette ennustada, milline on maailm 30 aasta pärast.

Rääkides Euroopa Komisjoni tulevase energiavoliniku Kadri Simsoni kuulamisest Euroopa Parlamendis, käsitlesid saates osalenud ajakirjanikud energeetikateemat laiemalt ning tõdesid, et tema kinnitamisel oli palju ka muid tegureid lisaks tema pädevusele ning leidsid, et tema hakkamasaamine selgub hiljem.

Äripäevas sel nädalal avaldatud 500 rikkaima eestlase edetabeli juures tõusis teemaks naiste vähesus rikaste hulgas ning samuti tegurid, mis aitavad edukaks ettevõtjaks saada.

Jätkuvate alkoholimüügi piirangute arutelude juures esitas Hundimägi oletuse, et see Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti algatus võib olla ajastatud Tallinna Televisiooni sulgemisega samasse aega, et pakkuda seda teemat vastutasuks telejaama sulgemise pärast kõige pahasematele Keskerakonna ja EKRE valijatele.