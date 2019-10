Kokku esitati preemia saamiseks rekordarv 1389 kandidaati, kelle seast on erinevad komisjonid oma valiku teinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimene väga tõsine läbivaatus on kohalikul tasandil, kus inimesed saavad kaasa, kes rohkem tunnevad üksteist, sest Eesti on õnneks ju nii väike. Järgmisena tuleb vabariigi tasand. Vabariigi komisjon vaatas väga põhjalikult. Seal tulevad juba mängu sellised regionaalpoliitilised küsimused. Võib-olla proovime vaadata, et erinevad haridusvaldkonnad oleksid esindatud, erinevad piirkonnad, suur ja väike kool, keskused ja maapiirkonnad. Nii, et kaalumisruumi on palju," ütles riikliku komisjoni esimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps



Riikliku komisjoni liikme, Eesti haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul oli valiku protsessis arutelusid, mis küll väga kirglikuks ei läinud. "Arutelisid siiski oli, et saaks välja sõelutud see kõige parem," lausus ta.

Tänavuse hariduspeo kunstiline osa on pühendatud eesti keele aastale ja vahepaladena tuleb esmaesitlusele miniseriaal "Mis keel see küll on".