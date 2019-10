Opositsioon on Moskvas esindatud peamiselt kõige madalamal, munitsipaaltasemel. Munitsipaliteetidel ei ole aga volitusi ega raha. Seda olukorda tahavadki munitsipaalsaadikud muuta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Probleem ei ole meie isiklikes volitustes. Täna me oleme saadikud, homme ei ole. Probleem on süsteemis, et meil Moskvas, üldse Venemaal ka, aga Moskvas eriti kohalikud omavalitsused on nagu maha surutud," rääkis "Timirjazevski" rajooni munitsipaalsaadik Julia Galjamina.

Krasnoselski rajooni munitsipaalsaadik, rajooni juht Ilja Jašin ütles, et täitevvõim võttis kohaliku omavalitsuse tasemelt ära raha ja volitusi ja kasutab neid volitusi väga ebaefektiivselt. "Nii, et meie nõudmine ongi selles, et meil on vaja detsentralisatsiooni," ütles Jašin.

Ilja Jašinit, nagu paljusid teisi munitsipaalsaadikuid ei lubatud Moskva linnaduuma valimistele. Siis pakkus opositsioon "targa hääletamise" strateegiat - toetada keda iganes, ainult, et mitte võimukandidaate. Nii pääseski Moskva linnaduumasse Ilja Jašini asemel erakonda Õiglane Venemaa kuuluv Magomet Jandijev.

"Selge, et "tark hääletamine" mängis olulist rolli. Kui aga munitsipaalsaadik hakkab tegelema mitte oma asjaga, siis see torkab kohe silma. Ja mina arvan, et see diskrediteerib kogu seda liikumist," ütles Jandijev.

Härra Jandijevi arvamusel ei peaks munitsipaalsaadik tegelema poliitikaga. Kuid Moskva linnaduumas on ka teised arvamused.

Moskva linnaduuma saadik, Jabloko fraktsiooni juht Maksim Kruglov ütles, et täitevvõimu ja linnavalitsuse jaoks on tähtis, et linnaparlamendis ei oleks mingit poliitikat, aga munitsipaalsaadikute jaoks on tähtis, et poliitika oleks. "Arusaam, et linnaparlament, riigi pealinna parlament, on poliitikast väljas - see on absurd," sõnas ta.

Laupäeval võtsid munitsipaalsaadikud vastu avalduse, milles nõudsid Moskva linna ja keskvalimiskomisjonide esimeeste ja linnapea Sergei Sobjanini errusaatmist valimiste diskrediteerimise eest.

"Mõne Eesti linna: Narva, Tartu või näiteks Pärnu linnapea läheks ise erru, kui tema linnas toimuksid sellised valimised. Nii, et see ei ole üleskutse Putinile, et ta Sobjanini erru saadaks, vaid Sergei Semjonovitš Sobjanin, nagu aus inimene, peab ise seda tegema," sõnas Hamovniki rajooni munitsipaalsaadik Ilja Azar.