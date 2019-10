Hommik on pilves selgimistega. Kirde-Eestis võib ka veidi sadada, on udu ja teed on paiguti libedad. Õhutemperatuur jääb 3 külma ja 5 soojakraadi piiresse.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning mitmele poole on oodata lühiajalisi sajuhooge. Põhjakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 3 kuni 7 kraadi.