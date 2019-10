Portugalis toimuvad parlamendivalimised

Arvamusuuringud on näidanud, et vasaktsentristlikel sotsialistidel on kindel edumaa oma traditsiooniliste rivaalide sotsiaaldemokraatide ees.

Portugalis ei ole näha olnud populistlike parteide sellist esiletõusu nagu mõnes teises Euroopa riigis.

230-kohalises parlamendis kõige rohkem kohti saav erakond saab õiguse valitsus moodustada.

Sotsialistide võimuletuleku järel on majandus kasvanud 2014. aasta 0,19 protsendilt 2,1 protsendini 2018. aastal. Tööpuudus on samal ajal vähenenud poole võrra.