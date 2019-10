Toompäevadel näitab Toomkirik oma aardeid

Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru avab piibli, mis on trükitud aastal 1720. See paks, piltide ja kommentaaridega piibel andis tõuke selleks, et ka eesti keeles ilmuks trükist piibel. Ning 280 aastat tagasi ilmus esimene põhjaeestikeelne piibel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siit saavad jõudu ka kõik need katekismused, mis on eesti keeles. Laulu- ja palveraamatuid, mida meil eesti keeles on, ja siin saab ka mõnesid näidata, mis on juba sada aastat hilisemad, aastast 1802. Vaimuliku laulu äraseletatud lood ja asjad on siin ilusasti sees," rääkis EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

1736. aasta septembris jutlustas krahv Nicolaus Ludwig von Zinzendorf Tallinnas Toomkirikus ja Oleviste kirikus ning kutsus siin annetama raha eestikeelse piibli trükkimiseks. Selleks oli vaja 5000 taalrit ja see oli väga suur summa. Toona Toomkirikus käinud aadlirahvas asus annetusi tegema.

"Tõepoolest, ta innustas ka aadlit siinsamas Toomkirikus ja tema parimaks kaastööliseks ja abimeheks sai Maardu mõisahärra von Bohn, kes võttis selle oma südameasjaks ja suuresti tänu tema aadellikule ideele see piibel trükitud sai," sõnas Tuhkru.

Toomkirikus on hulgaliselt väga vanu palveraamatuid ja leeriõpikuid, paljud inimesed kingivad perekonnale kuulunud piiblid ja lauluraamatud kirikule. Tuhkru soovitab need vanaemade-vanaisade poolt hoolega hoitud raamatud korda teha ja koju jätta, sest need kannavad nii perekonna- kui ka kultuurilugu.

"Need on tegelikult lugu selle perekonna enda loost, et miks nende vanemad kord panid nad kooli, ajasid neile tarkust pähe ja loomulikult, et nad suudaksid oma perekonna lugusid kõnelda ja kirja panna. Need raamatud on elav näide sellest, mida inimesed kalliks pidasid," ütles Toomkoguduse õpetaja.