Esmaspäeval võib lörtsi sadada

Esmaspäeval on lühiajalisi sajuhooge, kuid lisaks võib tulla ka lörtsi.

Öösel esineb paiguti sajuhooge nii vihma, lörtsi kui lumena. Paiguti tekib ka udu ja puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4, rannikul kuni 4 kraadi ja teed on nii öösel kui ka hommikul libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera."

Esmaspäeva hommikul on ilm pilves selgimistega ja kohati on lühiajalisi sajuhooge. Tuul puhub põhjakaarest 2-7 m/s ja õhutemperatuur on -2..+3 kraadi, rannikul natuke soojem.

Ka päev tuleb pilves selgmistega, aga kui kohati on esineb sajuhooge, siis lisaks vihmale võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s ja õhutemperatuur püsib üle nulli ehk 4..8 kraadi.

Kuna kõrgrõhkkond Skandinaavia kohal laguneb, siis läheb natuke soojemaks, aga samas kandub idast meieni vihmapilvi, mis tihti hoiavad endas ka lörtsi või lund. Temperatuurid jäävad öösiti keskmiselt -2 ja 4 vahele ning päeval kasvab viielt kraadilt kümneni.