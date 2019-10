Valge Maja teatas pühapäeval, et Türgi tungib peatselt Süüria põhjaossa, mis äratab kartusi võimalikest tapatalgutest Islamriigi-vastases kampaanias USA-ga liidus olnud kurdi võitlejate vastu.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on ähvardanud kuid sõjalise rünnakuga Põhja-Süüria kurdi vägede vastu, millest paljusid tema valitsus peab terroristideks. USA demokraadid ja vabariiklased on hoiatanud, et Türgi rünnak saadab Ameerika liitlastele kogu maailmas murettekitava sõnumi.

"Türgi alustab peagi oma pikalt planeeritud operatsiooni Põhja-Süürias. Ühendriikide relvajõud ei toeta operatsiooni ega osale selles ning USA väed ei viibi pärast Islamiriigi territoriaalse "kalifaadi" purustamist enam piirkonnas," teatas Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham.

Valge Maja teatel tehti avaldus pärast president Donald Trumpi telefonikõnet Erdoganiga.

Valge Maja kritiseeris avalduses ka Prantsusmaad, Saksamaad ja "teisi Euroopa riike", kes ei ole oma IS-iga liitunud ja Süüria põhjaosas kinni peetud kodanikke repatrieerinud.

"Nüüd vastutab Türgi kõigi Islamiriigi võitlejate eest, kes on piirkonnas viimase kahe aasta jooksul kinni peetud," märkis Valge Maja.

Türgi presidendi kantselei teatel leppisid Erdogan ja Trump telefonivestluses kokku kohtuda novembris Washingtonis ja arutada turvatsooni loomist Süüria põhjaosas.

Ameerika väed on alustanud lahkumist Süüria Türgi piiri äärsetelt aladelt, teatasid USA toetatavad kurdi relvajõud esmaspäeval.

Süüria kurdid: Türgi rünnak toob Islamiriigi tagasi

Süüria kurdid hoiatasid esmaspäeval, et oodatav Türgi sõjaline invasioon toob kaasa Islamiriigi taastekke.

Türgi operatsioon nulliks aastaid kestnud kurdide juhitud edukate operatsioonide tulemuse Islamiriigi võitmiseks ning võimaldaks pühasõdalaste ellu jäänud juhtidel peidust välja tulla, teatasid Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) avalduses.