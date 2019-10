Karl Soonpää päevik 12. oktoobril 1939. aastal

12. okt. Minu juures kabinetis käis I.[lmar] Raamot . Ta ütles, et uue valitsuse koosseisu asjus olevat eila õhtul kokku lepitud Uluotsa, Jürima ja Penno vahel. Valitsusse tuleksid [August] Jürima (sise), [Ants] Piip (välis), Gustavson , O.[skar] (sotsiaal), [Paul] Kogerman (har.), [Jaan] Soots (sõja). Olevat veel lepe, et [Nikolai] Viitak kuu-paari pärast tagasi astub ja tema asemel tuleb [Rudolf] Penno või Köster. Viitakut ei saavat juba praegu välja jätta, kuna president teda soovivat edasi näha. Arvab, et peaks minema Penno , kuna ta koos Jürima ja Sootsiga võiks moodustada uue võimaliku agraarpartei tuuma.

Kell 21 oligi uue kabineti koosolek, kus Gustavsoni ja Sootsi asemel olid Kask ja Reek. Kinnitati kokkulepped venelastega, mida ette kandis Reek. Koosoleku lõpul Uluots pidas veikese kõne presidendile, millele viimane reageeris lausega, et presidendi ülesanne ei ole valitsusi kukutada, vaid püüda neid toetada.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Ilmar Raamot oli tuntud ühiskonna- ja seltskonnategelaste Jaan ning Mari Raamoti poeg. Ta töötas 1930. aastate algul Ühinenud Põllumeeste ja Väikemaapidajate Kogude peasekretärina ja oli nagu Karl Soonpäägi hariduselt agronoom ning kuulus EÜSi.

Sidemete ja koostöö eest keelatud Eesti Vabadussõjalaste Liiduga viibis Ilmar Raamot 1930. aastate keskel administratiivkorras väljasaadetuna Tartumaal Ropkas. 1930. aastate lõpul õppis Raamot Berliini ülikoolis ja oli üsna hästi informeeritud sise- ja välispoliitikast. Karl Soonpää lävis seltskondlikel üritustel üsna tihti nii Mari kui ka Ilmar Raamotiga.

12. oktoobril kinnitas president Päts ametisse uue valitsuse, mille peaministriks sai senine Riigivolikogu esimees Jüri Uluots. Uude valitsusse said Riigivolikogu opositsioonist professor Ants Piip (välisminister) ja professor Paul Kogerman (haridusminister), mõlemad üldtuntud ja suure autoriteediga. Uueks sõjaministriks nimetati kindralleitnant Nikolai Reek, siseministriks August Jürima. Teedeminister Nikolai Viitak oli ametis kuni 1940. aasta suveni.