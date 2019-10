Karl Soonpää päevik 13. oktoobril 1939. aastal

13. okt. V. V. koosolek kl. 12. Päevakorras on kokkulepe sakslastega. Välisminister ja [sõjaminister Nikolai] Reek tunnevad muret, et venelastega puuduvad majandusküsimustes lepped ühenduses vägede sissetoomisega. [Välisminister Ants] Piibul on valmis isegi kirja kava Moskva valitsusele, mis sihib nende lepete kiirendamisele.

Laidoner ja mina tähendame, et pole meie huvides selles asjus venelasi kiirustama hakata. Päälegi leian mina, et meil seadused lubavad tasu maksmise korras kiiresti muudatusi teha raudtee, posti ja telegr. alal (kõik see on tariifide küsimus), seepärast pole meie poolt mingit kiirustust tarvis, vaid oleme alati valmis kokkuleppeid ausalt täitma.

Otsustataksegi Moskvat selles asjas mitte tülitada, vaid Reek võiks pöörduda kohalikkude Vene sõjavägede esindajate poole ja nendega läbi rääkida, missugusi majanduslisi korraldusi oleks tarvis teha enne vägede tegelikku sissetulekut. Otsustatakse asutada sõjaministrile II abi koht, kuhu kutsuda kindr. major Traksmaa. Tema ülesanne – Vene vägede sissetulekuga ühenduses olevad küsimused.

Selgub, et venelasi on häirinud Inglise raadio ja lehtede teated, nagu kavatseks nad Eestit okkupeerida. On omalt poolt valmis neid kuuldusi ümber lükkama.

Sakslastega kokkuleppe kava kantakse ette. Selgub, et kommisjoni töös on puudusi – valitsus paistab puht tehnilistes ja juriidilistes küsimustes olevat asjatundlikum kui kommisjon. Juriidilise täpsustamise juures aga kippuvad majanduslikult negatiivsed mõtted lepingusse. Vaidleme nendele Sepaga vastu.

Arvan, et mida rohkem varasid loodava "Treuhänder'i" [lahkuvate baltisakslaste varanduslikke küsimusi korraldanud usaldusvalitsus] alt välja jääb, seda parem. Ka on ette näha, et meie ainult väikese murdosa varadest suudame aastas transfereerida.

On karta, et vahest kõike lahkujate varanduse teenistustki meie ei suuda üle kanda. Siis võib tulla nähe, et Treuhänder pidurdab varanduste realisatsiooni. Aeglase realisatsiooni puhul aga püsivad varanduste hinnad kõrgel, mis pole meie huvides. Võetakse parandus sisse, et realisatsioon ei tohi liialt venida.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Eesti Vabariigi ja NSV Liidu sõjaväelaste delegatsioon sõlmisid 10.–11. oktoobril kokkuleppe punavägede paigutamise kohta, mida täiendas veel seitse protokolli, mis käsitlesid laevastiku baseerumist, Paldiski maa- ja veealade andmist NSV Liidu kasutusse, hüdrograafiliste tööde teostamise korda ja materjalide vahetamist, vastastikku sõjasaladuste hoidmist ning tsensuuri sisseseadmist vägede paiknemise, liikumise jm selliste teadete suhtes. Vägede sissetuleku alguse ajaks määrati 18. oktoober.

Eesti valitsustegelasi häiris, et Nõukogude sõjaväelaste argumendid ja põhjendused vägede paigutamise ja sellega kaasnevate nõuete suhtes olid Eesti sõjaväedelegatsiooni jaoks sageli üsna veenvad. Läbirääkimiste jäise õhkkonna välise fassaadi taga toimus aga järjest kahe riigi sõjaväelaste ühiseid eineid ja vastuvõtte, mille käigus öeldi üksteisele ridamisi sõbralikke tooste.