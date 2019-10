DigiDocService'i teenus lõpeb tuleva aasta oktoobris

See muudatus puudutab kõiki e-teenuseid, mis võimaldavad mobiil-ID kasutamist või mis kasutavad ID-kaardi toimingute jaoks DigiDocService'i veebiteenust, teatas ettevõte.

Mobiil-ID teenusega liidestumine on olnud muutumatu alates 2007. aastast. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga on SK ID Solutionsi eesmärk pakkuda tehnoloogiliselt parimaid lahendusi, mis vastavad uusimatele nõuetele ning pakuvad kõrgeimat turvalisust.

Ettevõte lõpetab täielikult allkirjade loomise, allkirjade valideerimise ja konteinerite koostamise teenuse pakkumise. Seda seetõttu, et praeguseks on turul palju eri võimalusi allkirjastada, valideerida ja allkirjakonteinereid luua, selleks on nii riiklikke kui ka kolmandate osapoolte pakutavaid lahendusi.

SK ID Solutions lõpetab teenuse pakkumise 2020. aasta 1. oktoobril.

Need e-teenused, mis soovivad oma klientidele võimaldada mobiil-ID-ga autentimist ja allkirjastamist, peavad oma e-teenuse või rakenduse liidestama mobiil-ID REST API teenusega.

See teenus on ettevõtte teatel seni kasutusel olnud DigiDocService'i veebiteenusest lihtsam, põhineb mikroteenuste arhitektuuril ja on parema funktsionaalsusega. Teenus on kättesaadav alates selle aasta juunist.