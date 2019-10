Praegune Hispaania välisminister Borrell jättis parlamendis vastamata Kataloonia iseseisvumise küsimusele. Ta on katalaan, kes on seisnud regiooni eraldumispüüdluste vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma esimese välisvisiidi lubas ta aga teha Kosovosse ehk riiki, mida Hispaania erinevalt suuremast osast Euroopa Liidust ei tunnusta.

Korduvalt küsimustes esile kerkinud Venemaa kohta ütles Borrell, et sanktsioone ei tohi kaotada enne, kui Venemaa muudab oma käitumist.

"Kuni Venemaa ei muuda oma suhtumist, peavad sanktsioonid püsima jääma. Loodan, et nõukogus valitseb üksmeel, et seda teha. Sellega ei taha ma öelda, et me ei peaks järgima viit põhimõtet Venemaa suhtes, neid on viis mitte ainult üks, ja viimane neist räägib valikulisest koostööst teatud punktides, kus dialoog on võimalik," sõnas kandidaat.