Teisipäeval tuleb sügiseselt rõske ilm

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati on sajuhooge nii vihma, lörtsi kui ka lumena. Mõnes kohas tekib udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on -4..+1 kraadi vahel, rannikul on kohati sooja kuni 4 kraadi. Teed on paiguti libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti kohati sajuhoogudega. Tekkinud udu püsib. Ka tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on -1 kraadist sisemaal +5 kraadini rannikul. Teedel püsib libeduseoht.

Päev on pilves selgimistega. Sajuhooge on laiemalt ning vihma sekka tuleb veel lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarde ja ulatub 2-8 m/s. Sooja tuleb 4..8 kraadi.

Nädala keskel võtab ilmakujundamises ohjad üle Atlandi võimas madalrõhkkond, mille serva mööda saabub meile läänevoolus niisket ja soojemat õhku. Kolmapäeva öösel sajab veel vihma ja lörtsi ning esineb 0-kraadist õhutemperatuuri, päeval õhumass soojeneb ning vähene sadu jõuab maapinnale vihmana. Õhutemperatuur tõuseb 5..11 kraadini.

Neljapäeval ja reedel sajab vihma sageli: öösel on sooja 2-9, päeval 7-12 kraadi. Nädalavahetusel võib jõuda Eestisse aktiivsem tsüklon, mis lisaks sajule ka tuule tugevaks tõstab. Õhk jaheneb veidi.