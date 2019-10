Ida päästekeskusele teatati kell 10.54, et osa bussijaama katusekonstruktsioonist varises kokku. Juhtunu põhjus ei ole veel teada, kirjutas ERR-i venekeelne portaal.

Vigastada said 47-aastane ja 53-aastane ehitaja, kes ronisid ise varinguprahi seest välja.

"Kell 10.54 sai häirekeskus teate, et Jõhvis aadressil Narva maantee 8 varises üks katus sisse. Kui jõudsime kohale, avastasime, et on kaks kannatanut. Kiirabi vaatas mõlemad kannatanud üle. Üks läks juba koju ja teise kannatanu viis kiirabi haiglasse," rääkis päästetööde juht Pavel Leontjev.

Haiglast kinnitati, et neile toodud mehe vigastused on kerged.

Politsei piiras õnnetuspaiga aiaga ning juhtunu põhjuste välja selgitamiseks algatati uurimine.