Praeguse riigieelarve strateegia järgi Tartu Riia ringi ehituseks raha ei eraldata ja seega võib selle ehitus edasi lükkuda

Liikluskindlustuse Fondi andmetel on Eesti kõige õnnetusterohkem ristmik Riia ring Tartus – viimase 12 kuu jooksul on ringil juhtunud üle 120 liikluskindlustuse juhtumiks liigituvat avariid.

Eeltoodu on üks põhjus, miks nii Tartu linn kui ka Maanteeamet on viimaste aastate jooksul valmistunud Riia ringi kahetasandiliseks ehitama ja järgmisel aastal pidi ehitus ka alguse saama. Praeguseks on plaanid aga muutunud, sest kehtiva riigieelarve strateegia järgi Riia ringi ehituseks raha siiski ei eraldata ja seega võib ka ohutuma liiklussõlme loomine edasi lükkuda. Tartust jätkab Jane Saluorg.