USA välisministeerium keelas suursaadikul kongressis tunnistusi anda

Ühendriikide suursaadik Euroopa Liidu juures Gordon Sondland oli eelnevalt andnud nõusoleku tunnistusi anda, kuid "täna varahommikul andis USA välisministeerium talle suunise usutlusele mitte ilmuda", ütles Sondlandi advokaat Robert Luskin avalduses.

Saab annab hoogu juurde Valge Maja ja kongressi esindajatekojas enamuses olevate demokraatide vastasseisule, kes uurivad presidenti seoses võimalike õigusemõistmise takistamisega seotud rikkumistega.

Lisaks Sondlandile soovib esindajatekoja luurekomitee üle kuulata veel mitu USA diplomaati.

Esindajatekoja uurijad tahavad aru saada, kas mitu kõrget diplomaati mängismingit rolli või kas neil on rohkem infot Trumpi jõupingutuste kohta avaldada Ukraina presidendile survet USA endist asepresidenti Joe Bidenit kahjustava info saamiseks.

Väidetavalt survestas Trump Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit uurima oma demokraadist rivaali Bidenit ja tema poega. Oma tahtmise saamiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Seda näitavad muuhulgas tekstsõnumid, mille avaldasid USA esindajatekoja uurijad eelmise nädala neljapäeva hilisõhtul pärast kümnetunnist intervjuud nende diplomaatide hulka kuulunud Kurt Volkeriga.

Muuhulgas kuulub Sondlandile tekstisõnumites peetud kirjavahetuses järgmine tsitaat: "Teen ettepaneku lõpetada tekstsõnumite vahetamine."

Schiff: välisministeerium varjab Sondlandi isiklikus digivahendis olevat informatsiooni

USA esindajatekoja luurekomitee demokraadist esimees Adam Schiff süüdistas välisministeeriumit ka tagandamismenetluse jaoks olulise informatsiooni varjamises.

"Mitte ainult pole kongressilt võetud võimalust kuulda tema (Sondlandi - Toim.) tunnistusi, kuid me oleme ka teadlikud sellest, et suursaadikul on tekstisõnumeid ja e-kirju isiklikus vahendis, mis on välisministeeriumile üle antud hoolimata sellest, et oleme seda suursaadikult nõudnud ning välisministeerium varjab neid sõnumeid samuti," selgitas Schiff ajakirjanikele.

"Need sõnumid on samuti väga olulised selle juurdluse ja tagandamismenetluse jaoks," lisas ta.

Trump kritiseeris taas tagandamisjuurdlust kongressis

USA president Donald trump õigustas teisipäeval oma otsust takistada kõrgel diplomaadil kongressi tagandamisjuurdluse raames tunnistusi anda, nimetades uurimist omakohtuks.

"Ta annaks tunnistusi end täielikult kompromiteerinud libakohtu ees, kus vabariiklaste õigused on ära võetud ja tõelisi fakte ei lubata avalikkuse ette," kirjutas Trump Twitteris.