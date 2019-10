Kolmapäeval vihmast pääsu pole

Kolmapäeval on sajupilvi küll hõredamalt, kuid kuna õhumass soojeneb veidi, siis sajab kindlalt vihma.

Öö vastu kolmapäeva on pilvine ja vihmane, mõneti isegi lörtsine. Paiguti tekib udu. Puhub kagutuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur on nullist viie kraadini, rannikul kuni 8 kraadi.

Ka hommik on pilvine, ajutiste vihma- ja lörtsisadudega ning tekkinud udu püsib. Tuul on veel kagust 2-8 meetrit sekundis, sooja saab kahest kraadist sisemaal kaheksa kraadini rannikul.

Päeval on rannikul veel pilvisem, mujal on taevas ka päikeselaike, aga kohati sajab ikka vähest vihma. Puhub muutlik tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 5 kuni 10 kraadi vahemikku.

Ilm on nädala lõpuni soojem kui siiani, päeval saab keskmiselt 9 ja 10 kraadi sooja, aga taevas on pilvine ja saadab ikka vihma. Eriti sajune tõotab tulla laupäev, kui hommiku ja päeva jooksul levib laussadu üle Eesti läänest itta ja sadu on kohati tugev.