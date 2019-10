Kala-aabitsa jutud, pildid ja mõistatused on loomulikult seotud kalanduse ja kaladega. Seda, et kalur on auväärt amet ja kala on kasulik toit, teavad nüüd ka vene emakeelega lasteaialapsed.

"Eesti lasteaedadele me oleme seda andnud juba kolm aastat ja nüüd mõtlesime, et miks peaksid olema eesti keelt mitterääkivad lapsed vaeslapse osas," rääkis kaladnuse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik, kelle sõnul õpetatakse aabitsa abiga keelekümbluse vormis lastele kalu ja kalandust.

"Ja las siis lapsed õpivad juba esimese asjana, et kala on kasulik süüa," ütles ta.

Võrreldes oma eelkäijaga on "Väike kala-aabits" lapsele käepärasem ja pakub rohkesti tegevust.

Aabitsa autori Kätlin Vainola sõnul on see keeleliselt lihtsam. "Vähem on teksti ja me panime siia palju selliseid ülesandeid sisse, et oleks kohe kaasahaaravam. Ma vaatan, et lapsed kohe tegutsevad selle raamatuga, et siin on arvutamist, joonistamist, mõistatamist, nuputamist," rääkis Vainola.

Lisaks enam kui kolmele tuhandele lapsele saavad "Väikese kala-aabitsa" ka nelisada lasteaiaõpetajat.

"Me käime väga palju keelekümbluse kursustel ja saame palju materjale sealt, aga see aabits on väga suureks toeks õpetajatele – me saame igale lapsele anda selle aabitsa ja ta ise tegeleb," rääkis keelekümblusrühma õpetaja Tatjana Surkova.

Tartu ülikooli kalanduse teabekeskuse panust keelekümblusesse toetas Euroopa merendus- ja kalandusfond.